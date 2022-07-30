ЗСУ ліквідували вже 40 670 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 40 670 військових, 1 759 танків, 222 літаки та 190 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 30 липня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 40 670 (+170) осіб,

танків ‒ 1 759 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 995 (+8) од,

артилерійських систем – 906 (+6) од,

РСЗВ ‒ 258 (+0) од,

засоби ППО ‒ 117 (+0) од,

літаків – 222 (+0) од,

гелікоптерів – 190 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 889 (+19) од,

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 733 (+2),

Крилаті ракети – 174 (+0);

Спеціальна техніка ‒ 78 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.