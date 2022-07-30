ЗСУ ліквідували вже 40 670 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 40 670 військових, 1 759 танків, 222 літаки та 190 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 30 липня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 40 670 (+170) осіб,
- танків ‒ 1 759 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 995 (+8) од,
- артилерійських систем – 906 (+6) од,
- РСЗВ ‒ 258 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 117 (+0) од,
- літаків – 222 (+0) од,
- гелікоптерів – 190 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 889 (+19) од,
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 733 (+2),
- Крилаті ракети – 174 (+0);
- Спеціальна техніка ‒ 78 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.
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Анастасія Диняк