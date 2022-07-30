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ЗСУ ліквідували вже 40 670 російських окупантів

Анастасія Диняк

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 40 670 військових, 1 759 танків, 222 літаки та 190 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 30 липня загальні втрати Росії становлять:

  • особового складу ‒ 40 670 (+170) осіб,
  • танків ‒ 1 759 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 995 (+8) од,
  • артилерійських систем – 906 (+6) од,
  • РСЗВ ‒ 258 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 117 (+0) од,
  • літаків – 222 (+0) од,
  • гелікоптерів – 190 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 889 (+19) од,
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 733 (+2),
  • Крилаті ракети – 174 (+0);
  • Спеціальна техніка ‒ 78 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

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