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Зеленський представив нового командувача ССО

Анастасія Диняк

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Президент України Володимир Зеленський представив нового командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України – Віктора Хоренка. Про це повідомила пресслужба командування ССО.

Так, президент Зеленський представив особовому складу бригадного генерала Віктора Хоренка, який став новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

«Впевнений, що під його керівництвом буде багато здобутків і багато перемог. І ми наближатимемо перемогу щодня», – зазначив Зеленський.

Довідка:

Віктор Хоренко – бригадний генерал Збройних сил України. Військовослужбовець був учасником російсько-української війни.

За даними народного депутата від фракції «Європейська солідарність» Олексія Гончаренка, раніше новопризначений командувач ССО  командував спецрезервом Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Спецрезерв ГУР – це 10-й окремий загін спеціального призначення імені генерал-майора Максима Шаповала. Зокрема загін виконував бойові операції під Гостомелем на Київщині та проводив евакуацію людей з Кабулу в 2021 році, коли місто захопили таліби.

Окрім того, Гончаренко додав, що кандидатуру Віктора Хоренка рекомендував голова ГУР Кирило Буданов.

Нагадаємо, 25 липня, Володимир Зеленський оприлюднив указ про звільнення з посади командувача Сил спецоперацій Григорія Галагана. На його місце президент призначив Віктора Хоренка.

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