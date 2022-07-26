Зеленський змінив командувача Сил спецоперацій

Президент України Володимир Зеленський видав указ про звільнення командувача Сил спецоперацій Григорія Галагана та призначив на його посаду іншого. Про це йдеться на сайті глави держави.

Так, у понеділок, 25 липня, Володимир Зеленський оприлюднив указ про звільнення з посади командувача Сил спецоперацій Григорія Галагана. На його місце президент призначив Віктора Хоренка.

Віктор Хоренко – військовослужбовець Збройних сил України, який бере участь у бойових діях під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

За даними народного депутата від фракції «Європейська солідарність» Олексія Гончаренка, раніше новопризначений командувач ССО командував спецрезервом Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Окрім того, Гончаренко додав, що кандидатуру Віктора Хоренка рекомендував голова ГУР Кирило Буданов.

Нагадаємо, також президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони.