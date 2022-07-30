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СБУ затримала чоловіка, який вивіз за кордон близько 20 військовозобов’язаних

Анастасія Диняк

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Служба безпеки України затримала киянина, який організував схему незаконного перетину кордону військовозобов’язаними чоловіками. Про це Львівському порталу повідомили у преслужбі СБУ.

Так, за даними правоохоронців, киянин підробляв повний пакет необхідних документів, у тому числі й листами, що підтверджують навчання у закордонних вищих навчальних закладах, для чоловіків, які підлягають мобілізації у період воєнного часу. За свої послуги чоловік отримував 3,5 тисячі доларів з «клієнта».

За попередньої інформацією, за цією схемою чоловік вивіз з країни близько двадцяти військовозобов’язаних. Їх особи вже встановили, щодо них буде окремо прийнято рішення відповідними правоохоронними органами.

Зловмисника затримали під час передачі чергового пакету документів. Раніше правоохоронці задокументували факт одержання завдатку в півтори тисячі доларів.

У ході обшуків правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності. Чоловіку повідомили про підозру.

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