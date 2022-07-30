Папа Франциск може полишити престол через стан здоров'я

85-річний Папа Римський Франциск заявив про можливість піти зі Святого престолу через стан здоров’я. Однак Україну він все ще планує відвідати. Про це повідомляє Vatican News.

Так, у суботу, 30 липня, Папа Франциск повернувся з Канади, де перебував з офіційним візитом. Він розповів, що вже не може підтримувати звичний ритм подорожей через біль у коліні.

На початку 2022 року Папа зазначав, що має запалення зв’язок. Через біль йому неодноразово змінювати свій графік, а на заходах сидіти та користуватися візком. За словами Папи Франциска, операція не є виходом через його проблеми з анестезією.

«Думаю, що в моєму віці та з цими обмеженнями, я повинен трохи пощадити себе, щоб могти служити Церкві… Я старатимусь і далі подорожувати, бути близьким з людьми, бо вважаю, це близькість є способом служіння… З усією чесністю: це не катастрофа, можна змінити Папу, немає проблеми», – сказав він.

Папа Римський наголосив, що його наміри відвідати Україну залишилися незмінними, однак наразі розглядається поїздка до Казахстану для участі в міжрелігійній зустрічі. Окрім того, згодом Франциск планує поїздки до Конго та Південного Судану.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Папа Римський Франциск висловив бажання відвідати Київ і Москву. При цьому спершу він планує приїхати у російську столицю. Таким чином понтифік хоче допомогти встановити мир.

У Ватикані зазначали, що підготовка подорожі понтифіка до Києва розпочнеться після його візиту в Канаду й не виключено, що Папа Франциск поїде в Україну вже в серпні.

Цікаво, що ще в травні Папа Римський говорив, що готовий їхати у Москву, а от сенсу у відвідинах Києва тоді він не бачив.

Папа Римський Франциск вперше опосередковано розкритикував президента Росії Владіміра Путіна за вторгнення в Україну на початку квітня.