Особу одного з окупантів, який катував українського військовополоненого встановили

Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що Україна має всю необхідну інформацію про чоловіка, який на відео катував та згодом, ймовірно, вбив українського військовополоненого. Про це він повідомив в ефірі телемарафону, пише Бабель.

Так, Лубінець зазначив, що наразі Україна має абсолютно всю інформацію про одного з російських окупантів та його родичів. До міжнародних партнерів вже надійшли запити щодо росіянина. У разі його виїзду за межі РФ чоловіка затримають і передадуть Україні.

«Поки він перебуває в РФ, ми його юридично не дістанемо. Наскільки мені відомо, зараз розпочались процеси, коли ця особа не може почуватися безпечно навіть на території РФ. Це вже не юридичні моменти, скажемо так. Я знаю, що дуже багато людей оголосили винагороду за його знищення, це їхній вибір», – додав посадовець.

Нагадаємо, 28 липня, російські Telegram-канали поширили відео з катуванням військовополоненого в українській формі двома чоловіками, ймовірно, російськими військовими. На записі присутні двоє російськомовних чоловіків та чоловік в українській формі з жовто-блакитними нашивками та зв’язаними руками.

Чоловіки у формі били полоненого та ножем кастрували його. Вже в п’ятницю, 29 липня, з’явилося нове відео. На ньому, ймовірно, ті ж двоє російських військових вистрілили в голову чоловіку в українській формі після тортур.

Моніторингова місія ООН заявила, що у разі підтвердження записані на відео дії будуть кваліфіковані як воєнні злочини.

Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що усі причетні до звірств над українськими військовими будуть встановлені та притягнуті до відповідальності.

На жорстокі дії росіян відреагував і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Ми помстимося за кожного загиблого чи скаліченого побратима. На відміну від російських воєнних злочинців, ми дотримуємося норм міжнародного гуманітарного права. Водночас, зробимо все можливе і неможливе, щоб покарати винних у злочинах проти наших побратимів, посестер і мирних громадян. Ці злочини не мають строків давності», – заявив він.