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В ООН відреагували на відео з катуваннями та вбивством українського військовополоненого

Анастасія Диняк

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Моніторингова місія ООН з прав людини відреагувала на поширене росіянами відео з катуваннями військового в українській формі. Місія закликала обидві сторони утримуватися він воєнних злочинів щодо військовополонених. Про це повідомила пресслужба організації.

Так, у четвер, 28 липня, російські Telegram-канали поширили відео з катуванням військовополоненого в українській формі двома чоловіками, ймовірно, російськими військовими. На записі присутні двоє російськомовних чоловіків та чоловік в українській формі з жовто-блакитними нашивками та зв’язаними руками. Окрім того, поруч стояв автомобіль із символом збройного вторгнення РФ літерою «Z» на капоті.

Чоловіки у формі били полоненого та ножем кастрували його. Вже в п’ятницю, 29 липня, з’явилося нове відео. На ньому, ймовірно, ті ж двоє російських військових вистрілили в голову чоловіку в українській формі після тортур.

Моніторингова місія ООН заявила, що у разі підтвердження записані на відео дії будуть кваліфіковані як воєнні злочини.

«Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні шокована останніми відео, на яких очевидно показано побиття, кастрацію та вбивство полоненого військовослужбовця ЗСУ чоловіком, який є, імовірно, членом збройних сил російської федерації або пов’язаних із ними озброєних груп», – йдеться у повідомленні.

В ООН також додали, що це вже не перше відео «на яких задокументовані катування та позасудові страти військовополонених». Місія згадала про записи, де нібито українські військовослужбовці стріляють у ноги російським полоненим та вбивають пораненого російського бійця.

«Усі сторони повинні утримуватися від катувань, вбивств і погроз не давати помилування полоненим комбатантам. Вони повинні оперативно та ефективно розслідувати всі твердження про катування та незаконні вбивства», – наголосили в ООН.

Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що усі причетні до звірств над українськими військовими будуть встановлені та притягнуті до відповідальності.

«Наджорстокі звірства стали візитівкою російської армії. Катування та жорстоке поводження з цивільними особами та військовополоненими є одним з найпоширеніших видів воєнних злочинів, які вчиняють російські військові на нашій землі. Однак останній випадок, відео якого широко поширювалося у соціальних мережах, перевищив своєю жорстокістю всі межі людської уяви», – зазначив генпрокурор.

На жорстокі дії росіян відреагував і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Ми помстимося за кожного загиблого чи скаліченого побратима. На відміну від російських воєнних злочинців, ми дотримуємося норм міжнародного гуманітарного права. Водночас, зробимо все можливе і неможливе, щоб покарати винних у злочинах проти наших побратимів, посестер і мирних громадян. Ці злочини не мають строків давності», – заявив він.

 

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