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Норвегія передала Україні 14 броньованих автомобілів

Анастасія Диняк

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Уряд Норвегії заявив про рішення передати Україні 14 броньованих автомобілів IVECO LAV III. Про це Львівському порталу повідомили у Генштабі ЗСУ.

Так, Норвегія передала Україні 14 патрульних броньованих автомобілів IVECO LAV III. Автомобілі належать до того самого типу, що використовували норвезькі сили в Афганістані. Вони мають високий рівень мобільності та захисту.

Транспорт надали на запит від української влади. Окрім автівок  Україна отримає й інше військове обладнання. Зокрема артилерію, ПЗРК та бронетранспортери, які вже передали.

«Норвегія продовжує робити свій внесок у боротьбу українців за свободу. Уряд постійно оцінює, як Норвегія може надати подальшу підтримку Україні в захисті країни від вторгнення Росії», – заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

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