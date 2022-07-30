Норвегія передала Україні 14 броньованих автомобілів

Уряд Норвегії заявив про рішення передати Україні 14 броньованих автомобілів IVECO LAV III. Про це Львівському порталу повідомили у Генштабі ЗСУ.

Так, Норвегія передала Україні 14 патрульних броньованих автомобілів IVECO LAV III. Автомобілі належать до того самого типу, що використовували норвезькі сили в Афганістані. Вони мають високий рівень мобільності та захисту.

Транспорт надали на запит від української влади. Окрім автівок Україна отримає й інше військове обладнання. Зокрема артилерію, ПЗРК та бронетранспортери, які вже передали.

«Норвегія продовжує робити свій внесок у боротьбу українців за свободу. Уряд постійно оцінює, як Норвегія може надати подальшу підтримку Україні в захисті країни від вторгнення Росії», – заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.