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На Львівщині в ДТП загинув неповнолітній мотоцикліст

Анастасія Диняк

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На Львівщини 16-річний хлопець не впорався з керуванням мотоцикла та перекинувся. Водій загинув, а його пасажира госпіталізували з травмами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Нацполіції Львівщини.

Так, аварія сталася у п’ятницю, 29 липня, близько 22:30 год., у селі Йосиповичі Стрийського району. За даними правоохоронців, 16-річний мешканець одного з сіл району не впорався з керуванням мотоцикла «Сузукі» та перекинувся.

Унаслідок отриманих травм підліток загинув на місці. Його пасажир, 15-річний хлопець, з травмами був доставлений до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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