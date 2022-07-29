Залучення «вагнерівців» до війни не допоможе рф змінити її траєкторію, – британська розвідка

Британська розвідка заявляє, що росія у повномасштабному вторгненні в Україну активно залучає сили «ПВК Вагнера», але це не допоможе їй істотно змінити хід війни, передає Радіо Свобода.

«Від березня російська «Приватна військова компанія Вагнера» діяла на сході України у координації з російськими військовими. Ймовірно, «Вагнеру» було призначено відповідальність за певні сектори лінії фронту, подібно до звичайних армійських підрозділів. Це суттєва зміна порівняно з попередньою роботою групи з 2015 року, коли вона зазвичай виконувала місії, відмінні від відкритої широкомасштабної регулярної російської військової діяльності», – йдеться в повідомленні, яке 29 липня цитує Міністерство оборони Великої Британії.

За повідомленням, цей новий рівень інтеграції ПВК «ще більше підриває давню політику російської влади щодо заперечення зв’язків між приватними військовими компаніями і російською державою».

«Роль «ПВК Вагнера», ймовірно, змінилася через те, що російському Міністерству оборони не вистачає бойової піхоти, однак навряд чи сил «Вагнера» буде достатньо, щоб істотно змінити траєкторію війни», – наголосили у розвідці.

Українська влада стверджує, що росія втратила близько 40 ,5 тисяч солдатів і офіцерів після початку широкомасштабного вторгнення в Україну 24 лютого. Міністерство оборони рф востаннє оприлюднило дані про втрати наприкінці березня, заявивши, що загинув 1351 член особового складу.

Британська військова розвідка заявила 18 липня, що для зміцнення своїх виснажених сил росія використовує приватного військового підрядника – групу «Вагнера».

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що компанія «Вагнера» знижує свої стандарти найму і приймає до лав засуджених і осіб, які раніше були в чорному списку, що потенційно може вплинути на ефективність російської армії.

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