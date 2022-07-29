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У Львові ухилянтів вивозили за кордон за 8 тисяч доларів

Ольга Денисяка

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У Львові затримали організаторку схеми переправлення військовозобов’язаних до країн ЄС. Вартість такої послуги становила 8 тисяч доларів США. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, жінка налагодила схему нелегального перетину кордону особами, що підлягають мобілізації. Фігурантка за 8 тисяч доларів США пообіцяла переправити військовозобов’язаного через державний кордон на підставі завідомо підробленого офіційного документу, що дає право виїхати з України в умовах воєнного стану, а саме фіктивної довідки про встановлення групи інвалідності.

Правоохоронці затримали жінку під час отримання першої частини коштів у розмірі однієї тисячі доларів США. Наразі вирішується питання повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Жительку Львівщини затримали за організацію незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Їй загрожує позбавлення волі на термін від семи до дев’яти років.

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