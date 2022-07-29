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У Львові маршруткою керував водій без прав

Анастасія Диняк

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Правоохоронці виявили мешканця Львівщини, який керував маршрутним автобусом без водійських прав. Йому загрожує штраф. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Так, у п’ятницю, 29 липня, на вулиці Володимира Великого у Львові патрульні зупинили маршрутку за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що водій громадського транспорту не має посвідчення водія.

Як встановили поліцейські, 42-річного мешканця Львівщини позбавили права керувати транспортом за нетверезу їзду. Патрульні зв’язалися з підприємством і на місце прибув інший водій для продовження руху.

Патрульні винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортним засобом) КУпАП. Порушнику загрожує 20 400 гривень штрафу.

Нагадаємо, 26 липня, на вулиці Городоцькій затримали нетверезого водія маршрутки, переповненої людьми.

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