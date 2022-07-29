СБУ ідентифікувала ще чотирьох росіян, які катували українців на Київщині

Служба безпеки України встановила особи ще чотирьох військових РФ, які в березні 2022 року катували мирних мешканців у окупованій Бучі на Київщині. Про це Львівському порталу повідомили в СБУ.

Так, на початку березня росіяни у складі 64-ї окремої мотострілкової бригади 35-ї загальновійськової армії РФ катували родину в окупованій Бучі. Спершу окупанти погрожували людям та намагалися отримати інформацію про розташування українських військ.

Також окупанти погрожували зброєю та катували українців, щоб ті дали адреси проживання патріотів і військових у Бучі. Господаря дому росіяни планували розстріляти, але йому вдалося втікти. Згодо вони погрожували скалічити та вбити жінку, якщо вона не вкаже на місцезнаходження свого чоловіка.

СБУ встановила, що до звірства причетні:

Данилов Петро Миколайович – сержант;

Єрєнков Денис Андрійович – сержант;

Єрмишко Андрій Миколайович – підполковник;

Осіпов Владислав Миколайович – рядовий.