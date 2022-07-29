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На Львівщину насуваються сильні зливи

Наталя Дуляба

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Цими вихідними, 30-31 липня, у Львові та області прогнозують сильні зливи, подекуди шквали та град. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному гідрометцентрі.

У суботу, 30 липня, нічна температура повітря становитиме 13-18 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься максимум до +28°C. Мінлива хмарність. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у другій половині дня шквали подекуди сягатимуть 15-20 м/с.

Також у другій половині дня прогнозують грози, на півдні Львівської області – сильні зливи, подекуди може випасти град.

У неділю вночі, 31 липня, температура повітря коливатиметься у межах 16-18 градусів тепла, вдень – 19-21 градус. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Хмарно. Грози. Південну частину області знову накриють сильні зливи. Шквали до 15-20 м/с, можливий град.

Зважаючи на такі прогнози погоди, надзвичайники попереджають про підйом рівня води на річках басейнiв Сяну і Дністра у Львівській, Івано-Франківській областях.

«У місцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого та схилового стоку, стрімке підвищення рівнів води на малих водотоках із підтопленням понижених місць, особливо в населених пунктах.  У гірських районах існує загроза сходження окремих селевих потоків (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий)», – кажуть у ДСНС.

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