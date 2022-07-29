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На Львівщині посадовці незаконно здавали в оренду спецтехніку

Анастасія Диняк

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На Львівщині посадовці стратегічних підприємств незаконно здавали в оренду спецтехніку, а гроші привласнювали. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, головний механік та головний інженер районних об’єктів водопостачання Львівщини налагодили схему незаконного заробітку. Чоловіки здавали в оренду спецтехніку підприємства без укладення відповідних договорів та проведення офіційної оплати. Кошти посадовці привласнювали.

Порушників затримали під час отримання ними чергової оплати в сумі 27 та 10 тисяч гривень.

Посадовцям повідомили про підозру за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.

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