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Командування РФ напивається та стріляє в своїх ж солдат, – розвідка

Анастасія Диняк

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Російські окупанти підозрюють, що їхні командири завжди під дією алкоголю чи наркотиків та можуть почати стріляти у своїх ж. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, українська розвідка оприлюднила перехоплену телефонну розмову російського окупанта, який бере участь у воєнних діях на території України, з дружиною. Чоловік розповідає, що їхнє командування робить зі своїми підопічними, що захоче, адже відчуває безкарність.

«Тут у нас командири відморожені. Вони можуть в ногу тобі вистрілити. Їм за це нічого не буде. Скажуть, що випадково, зброю чистили і випадково вистрелили, буває», – скаржиться росіянин.

Окрім того, чоловік додає, що починає підозрювати своє командування у вживанні наркотиків.

«Я взагалі думаю, що вони під якимись ЛСД або ще чимось. Вони весь час в такому стані активному… потрібно на зіниці звернути увагу. Вони весь час такі агресивні, розумієш? таке тільки наркомани можуть зробити. От я і думаю, що вони під чимось або горілкою напиваються. Вони постійно напиваються, через день», – розповідає він.

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