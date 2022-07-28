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У Львові не розминулись позашляховик і мотоцикл

Наталя Дуляба

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Внаслідок зіткнення із позашляховиком у Львові у лікарню потрапив 26-річний мотоцикліст. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у середу, 27 липня, орієнтовно о 12:45 год. на перехресті вулиць Кульпарківська – Окружна – Антоновича. Тут зіткнулись автомобіль Renault Duster, за кермом якого перебував 38-річний львів’янин, та мотоцикл Bajaj Dominar 400.

Мотоцикліста, 26-річного мешканця Львівського району, із травмами госпіталізували.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі із позбавленням водійських прав на такий же термін.

Наразі слідство триває, правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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