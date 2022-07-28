Рада підтримала закон про особливий статус поляків в Україні

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Польщі в Україні. Про це повідомив у Телеграмі нардеп Ярослав Железняк.
За відповідний законопроєкт проголосували 283 народні депутати.
Цим законом громадянам Польщі надається дозвіл перебувати на території України впродовж 18 місяців. Також їм гарантується:
- право на працевлаштування без спеціального дозволу на застосування праці іноземців;
- держреєстрація як платників податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- провадження господарської діяльності;
- здобуття освіти, соцвиплати, медичне обслуговування на умовах громадян України.
Зазначимо, що президент Володимир Зеленський анонсував надання полякам особливого статусу в Україні та спрощення перетину кордону між Україною та Польщею на знак подяки польському народові за солідарність і підтримку України в умовах повномасштабної збройної агресії росії.
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Ольга Денисяка