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Рада підтримала закон про особливий статус поляків в Україні

Ольга Денисяка

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Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Польщі в Україні. Про це повідомив у Телеграмі нардеп Ярослав Железняк.

За відповідний законопроєкт проголосували 283 народні депутати.

Цим законом громадянам Польщі надається дозвіл перебувати на території України впродовж 18 місяців. Також їм гарантується:

  • право на працевлаштування без спеціального дозволу на застосування праці іноземців;
  • держреєстрація як платників податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • провадження господарської діяльності;
  • здобуття освіти, соцвиплати, медичне обслуговування на умовах громадян України.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський анонсував надання полякам особливого статусу в Україні та спрощення перетину кордону між Україною та Польщею на знак подяки польському народові за солідарність і підтримку України в умовах повномасштабної збройної агресії росії.

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