ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині 99% учнів обирають українську мову для спілкування

Андрій Котенський

|

На Львівщині 99% учнів, учителів та батьків називають українську рідною мовою, і спілкуються нею в освітньому середовищі. Тенденція використання української мови серед учасників освітнього процесу зберігається і поза межами закладу освіти і становить 98%. Про це львівському порталу повідомили в управлінні Державної служби якості освіти у Львівській області.

Водночас дані дослідження Державної служби якості освіти України, свідчать, що в Україні лише 38% школярів спілкуються на перервах виключно українською мовою, ще біля 14% школярів спілкуються російською мовою, а майже 50% дітей спілкується двома мовами.

Результати дослідження свідчать, що 80% батьків та 73% школярів хотіли б покращити рівень володіння українською мовою.

Для цього, на думку батьків (76%) та вчителів (89%), необхідно створювати та розвивати безкоштовні курси/тренінги та/або освітні платформи для вивчення і вдосконалення навичок володіння державною мовою.

У той же час на Львівщині домінує українська мова.

«У всеукраїнському опитуванні взяли участь 58228 учасників.  4023 із них – респонденти Львівської області: 409 учителів, 1343 учні та 2271 батьків. Зокрема 102 особи з числа опитаних Львівщини до початку війни проживали в інших регіонах України. З гордістю можемо сказати, що 99% учителів та батьків називають українську рідною мовою, спілкуються нею в освітньому середовищі. Попри те, що під час уроків з учителями всі учні (за винятком двох ВПО) спілкуються українською, на перервах п’ятнадцять із них говорять українською та російською мовами. Тенденція використання української мови серед учасників освітнього процесу зберігається і поза межами закладу освіти (99% – учителі, батьки, 98% – учні). Щодо сприйняття мовного контенту в мережі Інтернет лише 3% опитаних назвали російську мову. Якщо проаналізувати використання державної мови в усіх сферах життя, то найбільше нехтує нею молоде покоління Львівщини, комунікуючи в соціальних мережах (водночас 32% школярів відповіли, що їм не важливо, якою мовою контент в Інтернеті (українською чи російською) – головне зміст). Як бачимо, мовне питання нашого регіону є не настільки гострим, як в інших областях України. Проте пам’ятаймо: мовне середовище рівнозначно політичному й економічному творить безпеку та незалежність нації», – прокоментувала результати дослідження Державної служби якості освіти Валентина Загрева.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
Юрій НІКОЛОВ, «Наші гроші»
Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?

Нового монополіста України по торгівлі зброєю контролює бізнес-партнер Андрія Єрмака, а також батька голови ОП та росіян...

Два роки простою. САП нарешті отримала законного керівника
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Два роки простою. САП нарешті отримала законного керівника

Слідча антикорупційна прокуратура України нарешті офіційно отримала керівника. Ним став Олександр Клименко, який був ого...

Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять
Анастасія ДИНЯК
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять

Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення від виконання обов'язків генпрокурорки Венедіктової та усунення очі...

Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?

У понеділок, 18 липня 2022 року, у Львівському окружному адміністративному суді розглядатимуть позов чотирьох гаражних к...

всі статті
Львівський портал