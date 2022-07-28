На Львівщині 99% учнів обирають українську мову для спілкування

На Львівщині 99% учнів, учителів та батьків називають українську рідною мовою, і спілкуються нею в освітньому середовищі. Тенденція використання української мови серед учасників освітнього процесу зберігається і поза межами закладу освіти і становить 98%. Про це львівському порталу повідомили в управлінні Державної служби якості освіти у Львівській області.

Водночас дані дослідження Державної служби якості освіти України, свідчать, що в Україні лише 38% школярів спілкуються на перервах виключно українською мовою, ще біля 14% школярів спілкуються російською мовою, а майже 50% дітей спілкується двома мовами.

Результати дослідження свідчать, що 80% батьків та 73% школярів хотіли б покращити рівень володіння українською мовою.

Для цього, на думку батьків (76%) та вчителів (89%), необхідно створювати та розвивати безкоштовні курси/тренінги та/або освітні платформи для вивчення і вдосконалення навичок володіння державною мовою.

У той же час на Львівщині домінує українська мова.

«У всеукраїнському опитуванні взяли участь 58228 учасників. 4023 із них – респонденти Львівської області: 409 учителів, 1343 учні та 2271 батьків. Зокрема 102 особи з числа опитаних Львівщини до початку війни проживали в інших регіонах України. З гордістю можемо сказати, що 99% учителів та батьків називають українську рідною мовою, спілкуються нею в освітньому середовищі. Попри те, що під час уроків з учителями всі учні (за винятком двох ВПО) спілкуються українською, на перервах п’ятнадцять із них говорять українською та російською мовами. Тенденція використання української мови серед учасників освітнього процесу зберігається і поза межами закладу освіти (99% – учителі, батьки, 98% – учні). Щодо сприйняття мовного контенту в мережі Інтернет лише 3% опитаних назвали російську мову. Якщо проаналізувати використання державної мови в усіх сферах життя, то найбільше нехтує нею молоде покоління Львівщини, комунікуючи в соціальних мережах (водночас 32% школярів відповіли, що їм не важливо, якою мовою контент в Інтернеті (українською чи російською) – головне зміст). Як бачимо, мовне питання нашого регіону є не настільки гострим, як в інших областях України. Проте пам’ятаймо: мовне середовище рівнозначно політичному й економічному творить безпеку та незалежність нації», – прокоментувала результати дослідження Державної служби якості освіти Валентина Загрева.

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