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Кабмін пропонує запровадити іспит для отримання українського громадянства

Ольга Денисяка

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Уряд зареєстрував у Раді законопроєкт про запровадження обов’язкового іспиту для набуття українського громадянства. Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, у Раді зареєстрували проект Закону про внесення змін до Законів України «Про громадянство України» та «Про забезпечення функціонування української мови як державної» щодо умов прийняття до громадянства України.

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, після ухвалення цього закону для отримання українського громадянства необхідно буде скласти комплексний іспит зі знання основ Конституції України, історії України та української мови. Ті ж, хто отримають громадянство за визначні заслуги перед Україною, або ті, хто проходять службу в Збройних Силах України й отримали громадянство, мають скласти три відповідні іспити протягом двох років із часу його отримання.

Зазначимо, що раніше українці створили відповідну петицію, якою пропонували, аби для отримання українського громадянства, кандидатам запровадили тест на знання української мови, історії України та Конституції України, а також вивчити національний гімн.

Петицію підписали понад 25 тисяч людей, тому президент надав відповідь на неї. Володимир Зеленський заявив, що законодавчою сферою займається Кабмін, тому доручив голові уряду Денису Шмигалю опрацювати це питання.

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