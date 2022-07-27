У Буську порушник комендантської години побив поліцейського

На Львівщині судитимуть 41-річного чоловіка, який гуляв п’яним по місту у комендантську годину та побив поліцейського. Порушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, у червні цього року у Буську Золочівського району, під час дії комендантської години, 41-річний чоловік на підпитку гуляв по місту. Після того, як підозрюваного доставили у місцеве відділення поліції для встановлення особи та складання постанови про вчинення адмінправопорушення, чоловік побив працівника поліції.

Порушнику повідомили про підозру за заподіяння працівникові правоохоронного органу середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України). Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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