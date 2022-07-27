Росіяни використовують заборонені види озброєнь, – СБУ

Російські окупанти зізнаються, що використовують на території України фосфорні і касетні боєприпаси, які є забороненими. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Так, СБУ оприлюднила перехоплену телефонну розмову російського військового, який бере участь в бойових діях на Херсонському напрямку, з батьками. Окупант розповідає, як армія РФ активно застосовує заборонені види озброєнь. Зокрема, фосфорні і касетні боєприпаси.

«Фосфором їх б’ємо. Фосфори, касети… Взагалі начхати… Там все плавиться… Але вночі дуже гарно виглядає», – вихваляється росіянин.

Окрім того, боєць встигає поскаржитися батькам, що вони не встигають засікти їх на своїх радарах українських пілотів.

«Ми сидимо, слухаємо перемовини. І там кажуть, ну наші, зенітники: «Готовність №1, скоро прилетять, впродовж 10-15 хвилин, два літака». Наступне повідомлення говорять: «Вони вже відпрацювали по нам і полетіли». Все, відбій», – йдеться в розмові.

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