Росіяни обстріляли лікарню та дитсадок на Дніпропетровщині

Російські окупанти атакували Дніпропетровщину. Зокрема, ворог поцілив у лікарню, дитсадок та багатоповерхівки. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Так, у середу, 27 липня, росіяни здійснили артилерійський обстріл із реактивних систем залпового вогню по місту Марганець на Дніпропетровщині. Унаслідок обстрілів постраждала місцева мешканка. Жінку госпіталізували.

Окупанти пошкодили інфраструктуру міської лікарні, дитсадок, 8 п’ятиповерхівок, транспорт промислового підприємства та міський автобус.

В Офісі Генпрокурора наголосили, що російські військові вчергове порушили закони та звичаї війни (ч. 1 ст. 438 КК України).