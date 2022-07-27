П’яний львів’янин погрожував зброєю перехожим у парку

У Львові затримали 36-річного чоловіка, який, розгулюючи напідпитку парком Франка, погрожував перехожим пістолетом. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Випадок стався ввечері 26 липня у парку Івана Франка, що в центрі міста. Наляканий чоловік, який викликав правоохоронців, розповів, що невідомий, будучи у стані алкогольного сп’яніння, погрожував зброєю.

Інспектори, прибувши на місце, опитали очевидців, які підтвердили, що невідомий чоловік погрожував фізичною розправою та зброєю усім, хто наближався до парку. Але потім він пішов в один із сусідніх будинків.

«Поліцейські негайно забігли у будинок і почули шум за дверима однієї із квартир. Вони постукали у двері, їх відчинив 36-річний чоловік. Львів’янин дозволив зайти патрульним усередину. В кухні на столі інспектори виявили предмет, ззовні схожий на зброю», – йдеться в повідомленні.

Після цього патрульні викликали на підмогу слідчо-оперативну групу, яка має з’ясувати, чи саме цей чоловік погрожував людям у парку Франка, а також інші обставини інциденту.

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