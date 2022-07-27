Охоронця втікача Деркача затримали за незаконне зберігання зброї

За незаконне зберігання зброї правоохоронці затримали керівника особистої охорони чинного нардепа, пов’язаного з російськими спецслужбами. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Йдеться про чоловіка, який був керівником особистої охорони нардепа-втікача, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби.

В СБУ не називають ім’я депутата, однак уточняють, що той курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати їх для швидкого захоплення України. Під цей опис підпадає народний депутат Андрій Деркач.

Затриманого керівника особистої охорони Деркача обвинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів – у нього вилучили декілька ручних осколкових гранат, а також набої до нарізної вогнепальної зброї.

Крім того, під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили матеріали, які свідчать про тривалу підривну діяльність Деркача, його сталі зв’язки з представниками держави-агресора та колаборантами.

У НАБУ додають, що під час обшуків в охоронця нардепа вилучили ще й значну суму готівкою: 200 000 грн, 49 000 євро, 11 500 доларів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до семи років тюрми.

Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту міри запобіжного заходу. Триває слідство.

Андрій Деркач

Нагадаємо, наприкінці червня СБУ заявила, що викрила агентурну мережу ГУ Генштабу рф, до якої входив Деркач. Вона повинна була допомагати захопити Україну. За даними слідства, нардеп курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

Спецслужби нейтралізували мережу на початку повномасштабної війни, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колєснікова.

Крім того, влітку торік РНБО ввела проти Андрія Деркача санкції. Перед цим це зробили й США за його спроби вплинути на вибори президента Штатів у 2020 році. За інформацією США, Деркач більше десятка років був активним російським агентом.

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