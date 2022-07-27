На Рівненщині затримали білоруського агента

Служба безпеки України затримала на Рівненщині чоловіка, який передавав білоруським правоохоронцям інформацію про ЗСУ. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі СБУ.

Так, за даними Служби безпеки, чоловік передавав білоруським правоохоронцям інформацію про розташування блокпостів, дислокацію і переміщення живої сили і техніки ЗСУ, а також інших військових формувань у західних областях України. Зокрема, затриманий передавав дані про укріплення на прикордонних територіях.

Окрім того, чоловік незаконно перетинав кордон для того, щоб спілкуватися з білорусами тет-а-тет.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавленні волі строком від п’яти до восьми років. Триває досудове розслідування.