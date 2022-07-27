На Донеччині чоловік примушував українців до депортації до РФ

Правоохоронці заочно повідомили про підозру українцю, який брав участь у примусовій «евакуації» до Росії громадян України з тимчасово окупованих територій. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі Генпрокурора України.

Так, за даними слідства, у березні 2022 року мешканець Сартани Маріупольського району добровільно погодився на пропозицію окупантів та обійняв посаду так званого «начальника відділу по роботі з місцевим населенням адміністрації міста Новоазовська ДНР».

Чоловік відповідав за організацію роботи із залучення населення до співпраці з окупаційною владою та примусову евакуація місцевих мешканців до РФ.

Окрім того, у квітні 2022 року брав участь у «нараді», яку проводив у селищі Сартана так званий «лідер ДНР».

Псевдопосадовцю заочно повідомили про підозру у добровільному зайнятті посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора (ч. 5 ст. 111-1 КК України).