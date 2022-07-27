Мешканець Львівщини «загримів» на 15 років за домашнє і сексуальне насильство

За домашнє, а також сексуальне насильство над дружиною і племінником 51-річний житель Стрийського району відсидить 15 років у тюрмі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

У суді доведено, що 51-річний мешканець Стрийського району регулярно чинив домашнє і сексуальне насильство протягом двох років.

Чоловік упродовж 2019-2020 років періодично влаштовував безпричинні конфлікти із дружиною та тестем, під час яких ображав і принижував їх, погрожував фізичною розправою, завдав систематичні фізичні та психологічні страждання.

Крім того, засуджений вчиняв сексуальне насильство не лише над своєю дружиною, а й над малолітнім племінником. Це він робив регулярно з кінця 2019 по червень 2020 року, погрожуючи потерпілим фізичною розправою.

За цими фактами було відкрито кримінальне провадження за ст.126-1, а також за ч.2,4,6 ст.153 ККУ. Під час розгляду справи у суді обвинувачений своєї вини не визнав, проте це не допомогло йому уникнути покарання.

Миколаївський районний суд призначив 51-річному насильнику покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Після того, як вирок набере законної сили, дані про зловмисника внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

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