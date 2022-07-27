Дударик запрошує відвідати традиційні недільні концерти на підтримку ЗСУ

Львівська національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» вирушила у Дружню Латвію, а її традиційні благодійні заходи у Львові проведе Львівська державна хорова школа «Дударик» ім. Миколи Кацала. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Як відомо, капела перебуватиме у Латвії 27-31 липня з волонтерськими концертами «Стій з Україною», а зібрані кошти підуть на потреби ЗСУ.

Водночас Львівська державна хорова школа «Дударик» ім. Миколи Кацала запрошує на концерт на підтримку ЗСУ після літургії у храмі Святого Лазаря в неділю, 31 липня, о 12:30, а після концерту – на частування благодійною кавою із сирноком.

Нагадаємо, «Дударик» торує стежки Української Мандрівної Капели Олександра Кошиця, яка в часі визвольних змагань за УНР «била у дзвони» по цілому світу. Друзі – ті ж, вороги – ті самі, лише століття не те і 100 років різниця.

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