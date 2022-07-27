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Десантник Ростислав Козій отримав два ордени Хмельницького

Андрій Котенський

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Двома орденами Богдана Хмельницького відзначено випускника Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Ростислава Козія, який воює з окупантами у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Орден ІІІ ступеня мужній офіцер отримав 2014 року. Він особисто брав участь у березні того року у виконанні комплексу завдань «Весняна злива – 2014» у складі батальйонно-тактичної групи об’єднаного мобільного угруповання «Полісся». Під час виконання бойового завдання отримав осколкове поранення, однак не полишив поле бою. Напад ворога було відбито.

Орденом Богдана Хмельницького II ступеня майор Ростислав Козій нагороджений у часі протистояння ворогу після повномасштабного вторгнення рашистів в Україну – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

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