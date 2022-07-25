Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Про це йдеться у відповідному указі президента від 25 липня.

«Звільнити Демченка Руслана Михайловича з посади Першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться в указі.

Зазначимо, що Руслана Демченка призначили на посаду заступника секретаря РНБО 16 червня 2020 року. Роком раніше Зеленський призначив його своїм радником. Демченко також був радником і п’ятого президента Петра Порошенка у 2014 році.

Раніше повідомлялось, що Демченко підпадав під ознаки закону Про очищення влади». Його ім’я було у люстраційному списку осіб, яким не можна обіймати державні посади, оприлюдненому Міністерством юстиції.

Харківські угоди

За даними розслідування журналістів Схем, Руслан Демченко в статусі заступника міністра закордонних справ України у 2010 році лобіював «Харківські угоди».

Так звані «Харківські угоди» 21 квітня 2010 року підписали експрезидент України Віктор Янукович і президент росії Дмитро Медвєдєв. Цей документ передбачав продовження на 25 років терміну перебування Чорноморського Флоту росії на території України.

У 2021-му році РНБО доручила СБУ проаналізувати обставини підготовки і ратифікації «Харківських угод». За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це рішення Верховної Ради згодом стало однією з причин російської анексії Криму та вплинуло на початок війни на Донбасі у 2014 році.

У СБУ повідомили, що розпочали досудове розслідування «за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки». Кримінальне провадження відкрили «щодо службових осіб органів державної влади». За попередніми даними СБУ, підписання угод призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань і спецслужб РФ, які згодом були причетні до анексії Криму.

Пізніше секретар РНБО заявив, що відповідати за підписання згаданих угод мають усі причетні, а не тільки нардепи, які за них голосували. На уточнення, чи стосується це його першого заступника Руслана Демченка, Данілов зазначив: «Якщо пан Демченко брав у цьому участь, він так само має нести за це відповідальність». Раніше в МЗС заявляли, що він «не був причетний до підготовки Харківських угод».

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