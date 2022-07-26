Важкохворі та травмовані українці можуть подати заявку на медевакуацію

Важкохворі українці або ж ті, хто отримав травми внаслідок війни, можуть подати попередню заявку на Програму медичної евакуації. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерства охорони здоров’я України.

У МОЗ наголошують, що кожен випадок евакуації розглядається спеціалістами окремо. Підготовка пацієнта зазвичай триває від 3-4 днів до 2 тижнів, МОЗ забезпечує комунікацію з клініками та міжнародними партнерами. Транспортування та лікування українських громадян у рамках програми медевакуації фінансується міжнародними організаціями, а також країнами, що приймають українців.

Громадяни України, які перетнули кордон після 24 лютого в пошуку прихистку від війни та отримали у цих країнах статус біженців/тимчасового захисту, мають право на безоплатну медичну допомогу на рівні з громадянами цієї країни. Якщо ж пацієнт лікується в Україні, то видатки на лікування фінансує Національна служба здоров’я України в межах Програми медичних гарантій.

Загалом завдяки міжнародній підтримці та взаємодії з партнерами МОЗ вдалося евакуювати вже понад 1 200 українців.

Для того, щоб подати заявку, необхідно заповнити анкету на сайті Міністерства охорони здоров’я України в розділі Опитування. Далі ви отримаєте зворотний зв’язок. Заповнити анкету можна за посиланням.

Нагадаємо, що за п’ять місяців війни російські окупаційні війська встигли зруйнувати вщент 123 медустанови, ще 746 закладів охорони здоров’я потребують відновлення. Водночас у міністерстві додають, що робота над відбудовою медичної інфраструктури у розпалі, тому вже цієї осені будуть «перші результати».

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