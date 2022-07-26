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У Генштабі показали, як аеророзвідка палить ворожу техніку

Наталя Дуляба

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Українська аеророзвідка продовжує успішно працювати, віднаходити засідки окупантів і знищувати їхню техніку. Відповідне відео опублікував Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

На відео видно, як за допомогою безпілотників українські військові б’ють машини з літерами «Z», віднаходять замасковану техніку окупантів і теж її успішно палять, скидаючи боєприпаси.

«Аеророзвідка – ще ті шибеники», – так коротко описали роботу підрозділу ЗСУ у Генштабі.

Нагадаємо, загалом за повних п’ять місяців війни в Україні російська федерація втратила вже 1737 танків, 222 літаки, 189 гелікоптерів, 722 безпілотники та низку іншої техніки. Більш детально – тут.

Якщо ж говорити про те, у скільки росіянам обходиться війна, то за підрахунками Forbes щодня рф витрачає близько 400 мільйонів доларів. Найбільше грошей йде на снаряди і ракети. Детальніше читайте за цим посиланням.

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