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Ще троє військових «ДНР» проведуть 15 років за ґратами

Анастасія Диняк

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Суд визнав винними у держзраді ще трьох бойовиків незаконно утвореної «ДНР». Вони проведуть 15 років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Так, за даними СБУ, наприкінці березня 2022 року під час звільнення села Вільхівка на Харківщині українські військові взяли у полон трьох бійців незаконного збройного формування російських окупаційних військ.

Як встановили правоохоронці, на початку березня чоловіки пройшли військову підготовку у «таборі», який окупаційна влада облаштувала в одній зі шкіл-інтернатів Донецька. Зрадники виконували роль кулеметників 2 взводі 2 роти 3 батальйону 115 полку армії РФ.

Після навчань на військовій базі у Бєлгороді вони відправилися воювати проти України на Харківському напрямку, де і потрапили до полону ЗСУ.

Чоловіків судили за ч. 2 ст.111 (Державна зрада) та ч. 1 ст.436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників). Суд засудив їх до 15 років ув’язнення.

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