На Стрийщині чоловік застрелив сплячого товариша

Прокурори домоглися залишити без змін вирок суду для вбивці. Чоловік проведе за ґратами 12 років. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, 42-річний мешканець Стрийщини вночі пробрався до будинку свого товариша та застрелив його з саморобного металевого пристрою, поки той спав. Згодом, щоб позбутися свідків, він намагався вбити сестру загиблого.

На момент вбивства чоловік був п’яним. Під час затримання обвинувачений чинив опір працівникам поліції, розмахуючи ножем.

Зловмисника звинувачували у вчиненні умисного вбивства, замаху на вбивство та опір працівнику поліції (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 15, п. 9 ч. 2 ст. 115, ч. 1, 2 ст. 263, ч. 1 ст. 345 КК України). В квітні 2022 року суд засудив його до 12 років за ґратами, однак сторона захисту подала апеляційну скаргу. В липні Львівський апеляційний суд залишив вирок суду першої інстанції без змін.