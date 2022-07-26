На Львівщині прогнозують грози та град

Мешканців Львівщини попереджають про погіршення погоди. У середу, 27 липня, у Львові та області прогнозують грози із сильним вітром та град. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря вночі коливатиметься у межах 14-19 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься максимум до +26°C. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, втім подекуди пориви сягатимуть до 15-20 м/с.

Хмарно з проясненням. Вночі та вранці на Львівщині падатиме дощ, місцями сильний. Вдень обіцяють грози та навіть град.

Мешканців області закликають дотримуватись правил безпеки під час негоди:

якщо під час грози ви перебуваєте вдома, зачиніть всі вікна та двері, у приміщенні не повинно бути протягу, подалі тримайтеся від електроприладів;

якщо негода застала вас на вулиці, намагайтесь не ходити попід карнизами будинків, а також тримайтеся подалі від розлогих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач;

уникайте металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач;

не ховайтесь від зливи під деревом – воно притягує блискавки! Крім того, є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від поривів вітру;

якщо гроза застала вас в автомобілі, не потрібно його покидати, закрийте вікна і опустіть антену. Авто у жодному випадку не можна паркувати під деревами або високими конструкціями.

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