На Львівщині директор філії облавтодору заробляв на спецтехніці для ЗСУ

Служба безпеки України затримала директора однієї з філій облавтодору Львівщини, який здавав в оренду спецтехніку, призначену для українських військових. Про це Львівському порталу повідомили в Управлінні СБУ у Львівській області.

Так, за даними правоохоронців, посадовець здавав в оренду техніку призначену для будівництва оборонних споруд на Львівщині в разі наступу російських окупантів.

Директор філії «Львівський облавтодор» систематично здавав в оренду спецтехніку підприємства та отримував за це 20 тисяч гривень щодня. За допомогою укладання фіктивних договорів оренди усі гроші чоловік залишав собі.

У понеділок, 25 липня, посадовця затримали під час отримання чергової оплати.

Чоловіку повідомили про підозру вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує до десяти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та конфіскація майна.