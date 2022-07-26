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Львівщина вдвічі збільшила виробництво електроенергії зі сонячних батарей

Наталя Дуляба

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За перше півріччя 2022 року на території Львівщини приватні альтернативні джерела виробили 32,3 мільйона кВт-год електроенергії, що майже вдвічі більше ніж за аналогічний період минулого року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Загалом у приватних домогосподарствах області експлуатують 2187 сонячних електростанцій загальною потужністю 53,7 МВт. Всі вони за перше півріччя 2022 року виробили 32,3 мільйона кВт-год електроенергії, що є майже вдвічі більше, ніж за той самий період минулого року.

Частину добутої електрики мешканці використовують на потреби власних осель, а надлишок продають у мережу.

За продані кіловат-години власники приватних сонячних електростанцій отримують виплати за «зеленим» тарифом, який встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Додамо, що на Львівщині до 2025 року також діє програма підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики. Вона передбачає, що тим мешканцям, які будуть добувати електрику з альтернативних джерел, компенсують частину витрат на обладнання.

Дізнатись більше про можливості цієї обласної програми можна за телефоном: (032) 299-91-10.

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