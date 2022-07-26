«Харківські угоди»: двох ексміністрів часів Януковича оголосили в розшук

Колишніх міністра юстиції Олександра Лавриновича та міністра закордонних справ Костянтина Грищенка, які готували «Харківські угоди» , оголосили у державний та міжнародний розшук. Про це Львівському порталу повідомили в Державному бюро розслідувань.

«Слідчий ДБР оголосив у державний та міжнародний розшук двох колишніх міністрів часів Януковича, яким повідомлено підозру у державній зраді за підготовку Харківських угод», – йдеться в повідомленні.

Також у ДБР заявили, що планують звернутись до суду щодо взяття під варту колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича та міністра закордонних справ Костянтина Грищенка.

Напередодні їм обидвом оголосили підозри в держзраді за погодження «Харківських угод» на користь росії. За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані змовились з колишніми президентом Віктором Януковичем та прем’єр-міністром Миколою Азаровим, яким підозру оголосили ще торік. Міністри, всупереч законодавству, погодили угоду між Україною та російською федерацією про перебування Чорноморського флоту рф на території нашої держави.

Харківські угоди

21 квітня 2010 року у Харкові Віктор Янукович підписав від імені України угоду між Україною та російською федерацією. Цим документом на 25 років продовжили строк перебування чорноморського флоту рф у Севастополі. Зробив він це під приводом отримання знижки на природний газ.

У 2021 році про підозру вже повідомлено Віктору Януковичу та Миколі Азарову за вчинення державної зради, які оголошені в розшук.

2021-му році РНБО доручила СБУ проаналізувати обставини підготовки і ратифікації «Харківських угод». За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це рішення Верховної Ради згодом стало однією з причин російської анексії Криму та вплинуло на початок війни на Донбасі у 2014 році.

У СБУ повідомили, що розпочали досудове розслідування «за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки». Кримінальне провадження відкрили «щодо службових осіб органів державної влади».

Пізніше секретар РНБО заявив, що відповідати за підписання згаданих угод мають усі причетні, а не тільки нардепи, які за них голосували.

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