Фахівці зі Львова допомагають Гостомелю та Бучі відновитися після руйнувань

Львівські фахівці допомагатимуть облаштовувати всі комунікації та благоустрій для тимчасового містечка в Гостомелі, де житимуть місцеві мешканці, чиї будинки зруйнували російські ракети. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Впродовж двох тижнів фахівці ЛМКП «Львівводоканалу» облаштовуватимуть всі комунікації та благоустрій для тимчасового містечка в Гостомелі. Також працівники підприємства мають відновити подачу води в одну із пошкоджених багатоповерхівок.

Як відомо, із початку війни ЛМКП «Львівводоканал» активно допомагає водоканалам міст, які постраждали від воєнних дій. Так, підприємство надало гуманітарну допомогу Харкову, Ірпеню, ініціювали спільно із німецькими колегами із міста Вуперталь створення фонду Water4Ukraine, який надає техніку і матеріали. А відсьогодні фахівці Львівводоканалу допомагають під’єднати до води і каналізації будинки у Гостомелі.

«Сьогодні наші фахівці приїхали до Гостомеля, щоб допомогти під’єднати до водопостачання і каналізації тимчасові містечка для мешканців, чиї домівки було зруйновано внаслідок ракетних ударів. Приїхали близько 20 наших працівників, зі своїми матеріалами, спецтехнікою. Але на місці також є спецтехніка місцевої військової адміністрації, тому спільно з ними протягом двох тижнів маємо приєднати містечка до водопостачання. Також у Гостомелі ми маємо допомогти підключити багатоквартирний будинок ОСББ, який теж постраждав і є проблема з відновленням водопостачання. Саме зараз обстежуємо його і вирішуємо як це зробити», – розповів директор ЛМКП «Львівводоканал» Дмитро Ванькович.

Фото: Андрій Садовий

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