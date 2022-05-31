Суд дозволив спецрозслідування щодо Азарова за «Харківські угоди»

Печерський районний суд м. Києва надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно прем’єр-міністра часів Януковича Миколи Азарова за підписання так званих «Харківських угод». Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

За даними слідства, Микола Азаров, діючи спільно та за попередньою змовою з колишнім президентом України Віктором Януковичем, у порушення Конституції України та Закону України «Про міжнародні договори України» у квітні 2010 року підписав розпорядження про схвалення так званих «Харківських угод» на користь російської федерації. Цим документом термін перебування Чорноморського Флоту рф на території України продовжили на 25 років.

«У результаті таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ російської федерації на території України, їхнього переоснащення й модернізації, а у подальшому – вторгнення збройних сил російської федерації і окупації ними АР Крим і м. Севастополя», – наголошують в Офісі генпрокурора.

Спеціальне досудове розслідування проводитиме Держбюро розслідувань у межах кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.28, ч.1 ст.111 ККУ (державна зрада).

Водночас у ДБР додають, що Азаров діяв в інтересах росії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній та економічній безпеці України.

«Слідчі ДБР отримали оригінали документів, які свідчать про цілеспрямовані дії вищих посадових осіб України на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності нашої держави за вказівкою вищого керівництва рф. Ці вчинки здійснювались за попередньою змовою групою осіб колишнім прем’єр-міністром України Миколою Азаровим з тодішнім президентом України Віктором Януковичем. Обидва в межах цього кримінального провадження оголошені в розшук», – підкреслюють у ДБР.

Нагадаємо, так звані «Харківські угоди» 21 квітня 2010 року підписали експрезидент України Віктор Янукович і президент росії Дмитро Медвєдєв. Цей документ передбачав продовження на 25 років терміну перебування Чорноморського Флоту росії на території України.

У березні 2021 року Азарові оголосили підозру у державній зраді за попередньою змовою групи осіб. У жовтні того ж року Печерський райсуд Києва його заочно арештував.

Нещодавно Печерський райсуд Києва дав дозвіл на арешт президента-втікача Віктора Януковича у справі про «Харківські угоди». Його теж обвинувачують у державній зраді.

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