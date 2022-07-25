Віктор Мандзяк: «5 лайфхаків cхуднення»

Професійний фітнес-тренер Віктор Мандзяк про п’ять важливих правил на шляху до схуднення:

«Менше їсти, більше рухатись! Рот на замок! Хочеш їсти? В холодильнику яблуко. Не хочеш яблуко – не хочеш їсти! Всі ці рекомендації легше проговорити, ніж реалізувати. І, думається мені, ви знаєте про що я…

Якщо вас заманюють cхудненням за супер-методикою без зусиль, тікайте, вас дурять.

Cхуднення – завжди зусилля, це змагання із:

– лінощами, які є нашою, людською сутністю;

– намаганням нашого дикого організму нічого не змінювати (гомеостаз).

Є люди, яким боротьба в кайф, гребсти проти течії приносить їм радість… У кожного з нас є поріг – грань до якої ми здатні терпіти.

Поріг в кожного свій, і його варто всіляко уникати. Якщо ж перейдете його, то зробите «вдих поразки» перед жиpом.

5 методів віддалення від порогу (лайфхаків схуднення).

В супермаркет ситим.

Згадайте, що відбувається з вами, і яка їжа опиняється у вашій корзині, коли, зі смоктанням в шлунку, опиняєтесь в продуктовому магазині. Все, що не ваше по праву (за дієтою), стане вашим обов’язково. Тому, поїли, а тоді на закупи.

Вдома нічого зайвого з їжі.

Ця рекомендація віддалить «поріг зриву» далеко за обрій. Щоправда, втілити її в реальність не просто. Адже ми не раки-самітники, живемо сім’ями, які часто не хочуть підтримати скульптора свого тіла, і вживати морозиво та тістечка поза межами домівки. Боротись з ними варто, бо такі умови співіснування всім будуть корисні (вони також будуть харчуватись більш корисно)…

Застілля почніть з некалорійної їжі.

Заповніть шлунок овочами, грибами, здоровими гарнірами та нежирним м’ясом, і місця там для висококалорійних смачностей лишеться небагато.

Правило п’яти хвилин.

Часто нам ліньки тренуватись, це нормально, ми ж люди. Проявіть силу волі, запустіть двигун, почніть тренування, а далі буде легко. І це не фантазії завернутого тренера. Перших 5 хвилин тренування організм впрацьовується, це так і називається – ефект впрацювання. Перетерпіть перших 5 хвилин, далі адреналін зробить все за вас. Просто почніть! Але не в’яло, а через не хочу, енергійно. Ефект гарантую!

Міряйтесь, зважуйтесь.

Злітають штани – хороший індикатор, але цифри – об’єктивніші, явні. Намалюйте графік, і кожних два тижні вносіть туди нові дані. Це мотивує. А мотивація – рушійна сила.

Станьте грамотним полководцем. Суперник сильніший: військо більше вашого, ще й кіннота там одна (голод, лінь, харчові звички). Тільки хитрощами! Станьте стратегом і ворог впаде, тобто жиp зійде!

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