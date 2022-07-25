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У Львові затримали «закладчика» наркотиків

Анастасія Диняк

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28-річний львів’янин створив Інтернет-магазин для збуду наркотиків та розповсюджував їх  шляхом «закладок». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, у суботу, 23 липня, на вулиці Зеленій у Львові правоохоронці затримали 28-річного львів’янина, який при собі мав пакет з близько 50 грамами канабісу.

Під час обшуку у помешканні затриманого поліцейські і виявили паперові згортки з речовиною рослинного походження, ззовні схожою на канабіс, вагою близько 20 грамів, кущі рослин елітних сортів коноплі та обладнання для їх вирощування, електронні ваги, а також інші речові докази. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

Чоловіку повідомили про підозру за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Йому загрожує д десяти років за ґратами. Наразі триває досудове розслідування.

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