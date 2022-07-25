У Львівському перинатальному центрі виходили недоношену двійню

Медики Львівського обласного перинатального центру успішно виходили хлопчиків-двійнят, які передчасно народились із вагою 900 і 1400 г. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Йдеться про двійню, яка народилась у киянки в березні на 32 тижні вагітності. Пологи у перинатальному центрі пройшли шляхом кесаревого розтину.

Один новонароджений хлопчик важив 1400 г, інший – лише 900 г. У таких випадках немовлят відразу розміщують у відділенні інтенсивної терапії, де їм надають посилену медичну допомогу.

Вже через сім днів після народження стан дітей вдалося стабілізувати, тож їх перевели на другий етап виходжування. Згодом із малюками ще й працювали реабілітологи.

Весь процес виходжування передчасно народжених двійнят зайняв майже чотири місяці. При виписці хлопчики вже важили 4590 і 2380 г.

«Батьки спільно з персоналом нашого центру провели титанічну роботу, щоб діти росли здоровими та гармонійно розвивалися. Я вдячна кожному, хто своєю роботою і турботою про пацієнта робить перинатальний світ кращим, якіснішим і успішним. Колеги, дякую вам за чудову роботу, а батькам бажаю, аби діти росли здоровими і щасливими», – прокоментувала очільниця Львівського перинатального центру Марія Малачинська.

Нагадаємо, нещодавно у Львівському обласному перинатальному центрі, що на вул. Джорджа Вашингтона, відкрили окреме відділення передчасно народжених дітей. Тут виходжують малюків, що народилися з вагою від 500 г, мають вроджену патологію чи затримку темпів розвитку.

Додамо, що перинатальний центр у Львові є одним з основних медичних закладів охорони здоров’я матері та дитини на Львівщині. Тут не лише приймають пологи, а й надають кваліфіковану допомогу жінкам із загрозою переривання вагітності та передчасними пологами.

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