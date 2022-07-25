Суд скасував рішення виконкому про передачу клубу Picasso молодіжному центру

Західний апеляційний господарський суд визнав недійсним рішення виконавчого комітету Львівської міської ради про передачу приміщень колишнього клубу «Пікассо» на баланс «Львівському міському молодіжному центру». Про це повідомляють Наші гроші. Львів.

Це один із судових спорів за комунальне приміщення, які розпочалися між ПП «Клуб Пікассо» та Львівською міськрадою після зміни власників підприємства.

У 2020 році найстаріший нічний клуб Львова Picasso припинив роботу, а підприємство, яке орендувало в міста приміщення клубу на вул. Зеленій, 88, перекупила компанія «НТА+», яка офіційно оформлена на головну редакторку однойменного телеканалу Наталію Струк та креативного продюсера Віталія Крутякова.

Влітку 2020 року виконавчий комітет Львівської міської ради передав комунальні приміщення клубу площею 560,9 кв. м комунальній установі «Львівський міський молодіжний центр» для створення міського молодіжного центру.

Як повідомлялось раніше, договір оренди у «Клубу Пікассо» на це приміщення завершився в липні минулого року. На думку ПП «Клуб Пікассо», на момент прийняття рішення виконкому про передачу майна на баланс молодіжного центру ще діяв договір оренди, а тому порушили їх право «бути балансоутримувачем спірного цілісного майнового комплексу». Крім того, договір оренди на період карантину є автоматично продовженим. Через це судді вирішили скасувати рішення виконкому.

Окрім поточного судового спору, є ще низка пов’язаних. Один із основних, – це позов «Клуб Пікассо» із оскарження реєстрації права власності на приміщення клубу «Picasso» на вул. Зеленій, 88 за Львівською міськрадою.

Ще у 2017 році виконком Львівської міськради вирішив зареєструвати за територіальною громадою Львова в особі Львівської міської ради право комунальної власності на приміщення клубу. Відповідний запис до реєстру внесли в 2018 році.

На думку «Клуб Пікассо», міськрада порушила його права, бо зареєструвала приміщення як окремий об`єкт нерухомого майна, а не в складі цілісного майнового комплексу. Основне, як виглядає, «Клуб Пікассо» цікавлять процедури, пов`язані з поверненням орендованого державного майна, наприклад, вибір організаційно-правової форми підприємства, заснованого на поверненому після оренди державному майні, визначення часток сторін у єдиному майновому комплексі тощо.

Господарський суд Львівської області повністю відмовив у задоволенні позову, оскільки права «Клуб Пікассо» не порушили. Водночас Львівська міська рада подала апеляційну скаргу з тих підстав, що у мотивувальній частині рішення суд встановлює інформацію щодо продовження договору оренди. А це не входило до предмету доказування. Але судді апеляційної інстанції відмовились виключити це твердження із рішення.

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