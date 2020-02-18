У Львові закривають найстаріший нічний клуб

Після 23 років роботи найстаріший нічний клуб Львова, Picasso, оголосив про закриття. Про це йдеться на офіційній сторінці клубу у Facebook, передає Львівський портал.

«23 роки разом. Усьому є початок, усьому є кінець. Клуб Picasso оголошує про закриття та запрошує усіх шанувальників на завершальну вечірку 29 лютого з зіркою 90-х Loona», – йдеться у повідомленні.

В адміністрації клубу не пояснюють причину закриття, однак додають, що роботу Picasso припинить 29 березня. До цього часу відбудеться ще низка концертів і вечірок.

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Зазначимо, клуб Picasso розташований на вул. Зеленій, 88 у будинку колишнього кінотеатру «Зірка». Власники орендують це приміщення у Львівської міськради, втім у 2015 році прокуратура через суд збільшила клубу вартість оренди у сім разів.

За час існування у клубі Picasso встигли виступити сотні українських та закордонних зірок, провели чимало різних вечірок.