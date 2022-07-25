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рф має проблеми з ремонтом військової техніки, – розвідка Британії

Ольга Денисяка

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російські окупаційні війська зазнають труднощів із ремонтом тисяч бойових машин, які були пошкоджені на війні в Україні. Про це у Твіттері повідомило Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«Крім задокументованих кадрових проблем, росія, ймовірно, продовжує боротися з вилученням і ремонтом тисяч бойових машин, які були пошкоджені під час боїв в Україні», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони Британії заявляють, що 18 липня розвідка ідентифікувала російський завод з ремонту та ремонту військової техніки поблизу Барвінок Білгородської області росії, що за 10 км від кордону з Україною. Там було щонайменше 300 пошкоджених машин, включаючи основні бойові танки, бронетранспортери та вантажівки загальної підтримки.

Також зазначається, що зараз на сході та півдні України тривають безрезультатні для росіян бої.

«На Донбаському та Херсонському напрямках тривають безрезультатні бої. Російські командири продовжують стикатися з дилемою; чи посилити наступ на сході, чи зміцнити оборону на заході», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 25 липня на війні проти України російська федерація вже втратила 3950 бойових броньованих машин.

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