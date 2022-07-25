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На Львівщині директор коледжу брав гроші за вступ на бюджетну форму навчання

Андрій Котенський

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СБУ викрила на хабарі директора фахового коледжу на Львівщині, який в час війни «заробляв» на державній освіті. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБ України у Львівській області.

За даними СБУ, керівника навчального закладу затримали на хабарі в розмірі 75 тисяч гривень. За ці гроші зловмисник гарантував позитивне прийняття рішення щодо вступу абітурієнта на бюджетну форму навчання.

Правоохоронці затримали хабарника під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Фігуранту справи повідомлено про підозру. Готуються матеріали для обрання  запобіжного заходу.

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