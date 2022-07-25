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На ярмарку у Городку зібрали 30 тисяч гривень для ЗСУ

Наталя Дуляба

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На підтримку Збройних Сил України у Городоцькій громаді організували благодійний ярмарок, на якому вдалося зібрати 30 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

На ярмарку, який пройшов 24 липня у Городку, за символічну плату продавали випічку, солодощі, смаколики зі сюрпризом та напої. Виручені кошти віддадуть на потреби ЗСУ.

Загалом на підтримку української армії вдалося зібрати 30 тисяч гривень.

Сам захід відбувся за сприяння молодіжної духовно-патріотичної організації «Апостольська чота», що діє при церкві Благовіщення Пречистої Діви Марії у Городку.

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