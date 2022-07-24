ЗСУ знищили загін російських омонівців біля Лисичанська

Поблизу Лисичанська українські захисники знищили загін сахалінського омону. Про це йдеться в Телеграмі Управління стратегічних комунікацій.

Зазначається, що вдалось ліквідували щонайменше 12 окупантів.

«Воїни ЗС України відправили подарунок загону сахалінського омону в р-ні Лисичанська, які тільки-но заїхали на ротацію. 12 відразу офіційно денацифікувалися і демілітаризувалися, решту складу загону важко поранено», – йдеться в повідомленні.

Додамо, що на війні проти України росія втратила вже 39 520 своїх військових, 1722 танки, 869 артилерійських систем та 3942 бойові броньовані машини.

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